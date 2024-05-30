ブレステイキング　サックスストラップ　L/ブラック

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商品詳細
breathtakingノーマルフックサックスストラップブラックLサイズ10回程使用しました。傷や使用感などは写真でご確認ください。ほとんど使っていないため目立った傷や汚れはありません。まだまだ長くお使いいただけます。美品ですがあくまでも中古品です。また、自宅保管です。以上をご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/insignificant199582.html
http://narcologia.ru/goods/displease803531.html
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