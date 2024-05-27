POWER OF WISH

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商品詳細
「POWEROFWISH」EXILE定価:￥9000EXILElivetour2022POWERofWISHのCD＋3DVDです。家にDVDプレイヤーがないのでCD•DVDは未使用です。※スマプラは付きません。CD・DVDの状態は良いですが外袋に破れや折れがあります。（写真5枚目、6枚目参照ください）素人保管のため細かな傷が、有るかもしれません。神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです。#EXILE#CD・DVD
http://narcologia.ru/goods/assessor903903.html
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