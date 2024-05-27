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EXILE 新曲『POWER OF WISH』7/1(金)配信リリース決定！ | NEWS ...



EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH” PR DIGEST



EXILE NEW ALBUM『POWER OF WISH』2022.12.7(wed.)Release!! | EXILE ...



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POWER OF WISH✨ 7月6日の福岡PayPayドーム初日に向けて動き出しました ...



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NEWS[EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH”オフィシャルグッズ発売 ...



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「POWEROFWISH」EXILE定価:￥9000EXILElivetour2022POWERofWISHのCD＋3DVDです。家にDVDプレイヤーがないのでCD•DVDは未使用です。※スマプラは付きません。CD・DVDの状態は良いですが外袋に破れや折れがあります。（写真5枚目、6枚目参照ください）素人保管のため細かな傷が、有るかもしれません。神経質な方はご遠慮ください。即購入OKです。#EXILE#CD・DVD