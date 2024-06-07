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洋書・辞書・古書「ボタニカル　LAMARCK」フランス
商品番号 C12351701187
商品名

洋書・辞書・古書「ボタニカル　LAMARCK」フランス
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

「BOTANICALAMARCK」　ラマルクのボタニカル☆1783年から1823年のラマルクの植物学のオリジナル版から抜粋した292種を含むボタニカル作品集です。この作品集はフランス、パリで印刷発行され、四色刷りでオリジナル版からの手描き版の美しさを忠実に再現したものです。紙質を含め高いクオリティーの希少な植物学辞典となっています。編集者　C・アルジュ発行　　1993年頁数　　320テキスト　フランス語ハードカバーサイズ　縦・31cm　　　　横・21.8cm厚・3cm
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