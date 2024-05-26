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【最短翌日到着】 すぐ遊べる PS4 本体 プレステ4
商品番号 X11225392062
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【最短翌日到着】 すぐ遊べる PS4 本体 プレステ4
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,957 円
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商品詳細

【最短翌日到着】【コメントなし購入オッケーです】平日は夕方にヤマト運輸に直接発送しにいくため、最短の翌日到着してることが多いです❗️写真のものがすべてです❗動作確認済み☆《内容物》★PS4本体★電源ケーブル★USBケーブル★HDMIケーブル★コントローラー純正内容物は上記のものがすべてです！早い者勝ちでお願いします※この値段でお願いします。※不明な点等ありましたらお聞きください。#PlayStation#ps4#PlayStation4#PS4#プレステ4#プレイステーション4プレステ本体#中古品#ソニー#SONY#送料無料#送料込み#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#GAME#PS4
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