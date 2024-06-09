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実際の写真に、かなり詳細で美しい絵を当てはめてあり体表解剖の勉強にもなると思います。その他にも、独特ですが解剖学的な解説や顕微鏡で見た組織の写真など全てカラーになっていて見ているだけでも面白く図鑑を見ている様な気分になります。3枚目の画像は、Amazonでの取引価格を載せておきますが私が購入した時よりも高騰している様です。これを参考に価格設定をさせて頂きます。綺麗な解剖学書として所有してだけでも良いと思えるので、購入したい方は私の気が変わらないうちに購入して貰いたいと思っています。ご検討の程、よろしくお願いします。※発送方法は配送料などでベストなものに変更する事もあると思いますが、しっかりお届けするつもりですのでご安心下さい。「男女対照生体の構造とデザイン:いま明らかとなる人体の驚異」AlexanderTsiaras/BarryWerth/吉田勧持定価:-#AlexanderTsiaras#Alexander_Tsiaras#BarryWerth#Barry_Werth#吉田勧持#吉田_勧持#本#自然／医療・薬学・健康