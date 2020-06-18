最終価格 ✨希少 限定 廃盤✨ カップ ソーサー hide XJAPAN

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✴️期間限定再値下げ✴️⚠️お値引き不可⚠️とても可愛いカップ\u0026ソーサーです。未使用品ですが、キャビネットに入れて飾っていましたので未使用に近いで出品しています。✨日本製⚠️陶器の個体差の範疇だと思いますが、釉薬のムラがあります。(飲み口周辺や取っ手部分等に本体色が薄くなる現象が発生します。この現象は製造工程上発生し、個体差が生じますことを予めご容赦ください)⚠️了承いただける方のみ、御購入お願い致します。※元箱はありません※#レモネード#希少#レア#廃盤#バンド#ロック#XJAPAN#hide#イエローハート#香水#パズル#バッグ#ネックレス#ネクタイ#デニム#コート#スーツ#ワンピース#スカート#パンツ#ジャケット#ブラウス#Tシャツ#カットソー#水着#衣装#食器#腕時計#指輪#パンプス#サンダル#傘#着物#本#CD#DVD#リトグラフ等出品しています。