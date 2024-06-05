山口百恵　赤いシリーズDVDマガジン１５枚セット

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山口百恵赤いシリーズ DVDマガジンの１〜１５までのセットになります。購入後、一度もDVDを観る機会がなく再生及び本から出した事がない為、未使用品になります。DVD収録作品ですが、下記の通りです。★赤い疑惑 第１話〜第２８話まで★赤い迷路 第１話〜第１５話まで★赤い死線 前・後編赤い疑惑と赤い迷路は、ドラマの途中までです。本自体は、目立った傷や汚れ、破れはありませんが、何分自宅保管である為、ご理解のある方のみご購入下さいませ。