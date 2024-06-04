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真救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝 殉愛の章 ディレクターズカット版('06ノー…
商品番号 J41975075390
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真救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝 殉愛の章 ディレクターズカット版('06ノー…
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,638 円
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商品詳細

「真救世主伝説北斗の拳ラオウ伝殉愛の章ディレクターズカット版('06ノース・スターズ・ピクチャーズ)〈20000セット完全予約限定版・2枚組〉」阿部寛/宇梶剛士/今村隆寛定価:￥17800#阿部寛#宇梶剛士#今村隆寛#CD・DVD＊DVDとフィギュアは綺麗です(*´꒳`*)※外箱の状態はあまり良くありません。　フィギュアが入ってるケースに傷があります(⌒-⌒;)写真にてご確認お願い致しますm(__)m他にも気になる所がございましたコメントお願い致します。よろしくお願い致しますm(__)m
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