廃盤　ホラー　貴重　セル版　ブレイン・ダメージ　フランク・ヘネンロッター

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商品詳細
レンタル落ちではない、セル／レンタル共通版です。パッケージに経年感はありますが、ジャケは日焼け、背やけありません。写真で状態確認ください。神経質な方は購入しないでください。NCNRでお願いします。バスケットケースバッドバイオロジーフランケン・フッカーBRAINDAMAGE
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