【書籍】月琴新譜　長崎明清楽のあゆみ（K_1215）

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月琴新譜-長崎文献社



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序（抜粋） 今回、長崎に赴任して２年になるが、長崎県無形文化財として、中国の楽器月琴を演奏されるグループがあることを知った。その月琴の楽譜と歴史は、鎖国時代の長崎における中日文化交流の成果であることが明らかである。近世日本の外来音楽の一つとなって当地で現在まで演奏されていることは、大変喜ばしいことと考えている。 このたび塚原ヒロ子先生がその中国の楽譜を五線譜に改め、一般に普及されようとしていられることを知り、非常に嬉しく思う。塚原先生のこのご努力に対して、敬意をあらわす。この本の出版に当たって、長崎学の創始者古賀十二郎翁の遺稿（渡辺文庫輔氏写本）の翻刻と、長崎県立図書館中村文庫の「看々踊きんらの唐金」も翻刻され、ようやくその校正を見せて貰う機会を得た。これまた大変古い時代からの中日文化交流の成果が明らかにできる機会であると思う。中華人民共和国駐長崎総領事 顔 萬榮総目次序 顔 萬榮序 兪 雲登はじめに月琴のルーツ写真写真解説月琴の使い方月琴のいろいろ明・清楽譜目次凡例明楽明楽演奏の配置図・楽器 關睢 甘露殿清楽清楽楽器図 算命曲 九連環 抹梨花 水仙花 紫陽花 金線花 紗 窻 平板調 西皮調 櫓 歌 獅 子 法界節 ぶらぶら節中国音楽のあゆみ九連環新考長崎月琴伝承の系譜おわりに月琴曲目出典一覧表月琴関連参考資料資料編『看々踊きんらの唐金』翻刻清楽曲譜■形態：横21×縦29.7×厚1.4㎝■監 修・編者：中西 啓 供 者：塚原ヒロ子■発行者：塚原ヒロ子■発行年：平成3年10月15日発行■配布定価：12,000円（税込）■状態：未使用・新品ですが、保管の経年変化により表紙・背・裏表紙・三方にシミ・汚れがあり（写真参照）ますので、「やや傷や汚れあり」で出品させて頂きます。 中面は綺麗■配送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。#NEZU音楽#NEZU月琴#NEZU楽譜