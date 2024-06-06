Mrs. GREEN APPLE SS席特典 (非売品) +もっくんフィギュア

即購入可です。SS席特典非売品です。トートバッグにグッズが入って渡されたため、バッグは多少使用感あります。その他は新品未開封です。【内容】SS特典トートバッグSS特典バスタオルSS特典マルチケースおまけに、ガチャもっくんフィギュアB、ショッピングバッグ、金テープをお付けします。発送については、なるべく折れないように発送させて頂きます。よろしくお願いします。#MrsGREENAPPLE#ミセスグリーンアップル#NOAHnoHAKOBUNE#ノアの方舟