プレイステーション5 PS5本体　CFI-1200A01

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商品詳細
新品未使用になります。値引きコメントはご遠慮ください。・配送による箱の傷や凹み等、配送中のトラブルの責任は負いかねます。・すり替え防止のため、購入後のキャンセル・返品・返金・交換等は一切お受けできませんので予めご了承ください。・新品未使用品になりますので、初期動作の確認はしておりません。初期不良等があった場合は、ご購入者様にてメーカーサポートへお問い合わせをお願いいたします。・上記ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。
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