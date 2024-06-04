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子どもの病気のみかた　柴田星子さん
商品番号 G70376282248
商品名

子どもの病気のみかた　柴田星子さん
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

助産師　柴田星子さんの手描きのイラストで読みやすく、とても役にたった一冊なので必要な方がいらっしゃいましたらお譲りします。表紙は多少の汚れ、折れがありますが、中は書き込み等なく比較的綺麗な状態です。（写真にてご確認ください）中古品にご理解のある方、よろしくお願い致します。定価　¥12,200
http://narcologia.ru/goods/assessor41503.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis620644.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic915337.html
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