子どもの病気のみかた　柴田星子さん

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子どもの病気のみかた講座、無事終了～ | 人生が輝く”話の聴き方 ... 子どもの病気のみかた講座、無事終了～ | 人生が輝く”話の聴き方 ...

助産師 柴田星子さんの手描きのイラストで読みやすく、とても役にたった一冊なので必要な方がいらっしゃいましたらお譲りします。表紙は多少の汚れ、折れがありますが、中は書き込み等なく比較的綺麗な状態です。（写真にてご確認ください）中古品にご理解のある方、よろしくお願い致します。定価 ¥12,200