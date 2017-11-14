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分数バイオリン弦　1/2　G線 D線 A線(×2) E線
商品番号 N74692253525
商品名

分数バイオリン弦　1/2　G線 D線 A線(×2) E線
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１/２　GDA　ドミナント　　　　　E　　ゴールドブラカット(ボールエンド)＊D線、緑色の糸が巻いてある部分が太く(写真3枚目)、我が家のバイオリンのテールピースの穴には入りませんでした。同じく入らない楽器もあるかもしれません。申し訳ありませんが、ご承知おきの上、購入をお願いいたします。A線は2本おつけしお安くします。他の弦は袋から出しておりません。未使用のままですが、持ち歩いていましたので外袋のヨレなどはご容赦下さい。消耗品！と思える方にお願いしたいと思います。
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