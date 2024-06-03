岡田茂吉 扁額 地上天国 書画 墨蹟 横額 世界救世教

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岡田茂吉扁額地上天国書画墨蹟横額世界救世教世界救世教信者の方より譲り受けました。まさか直筆ではないと思いますので、模写ではないでしょうか。経年を経て、スレ・汚れ等あります。比較的大きな損傷については、写真10枚目を参照下さい。サイズ（約）：幅142.8cm×高さ47cm×厚さ3cm重 量（約）：1.7kg発送サイズ：「着払い」佐川急便 ラージサイズ 220サイズ発送地からの料金表はこちらhttps://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/faretable04.html?_ga=2.141153777.255179367.1690941007-1822394147.1690941007もちろん引き取りでも大丈夫です。管理番号：265420230802□注意事項★基本的には、写真を参考に判断してください。★写真に写っているもので全てです。