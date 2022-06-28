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70枚セット 通常盤 doughnut CD TWICE Better
商品番号 X56775258605
商品名

70枚セット 通常盤 doughnut CD TWICE Better
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通常盤70枚セットです。即ご購入可能です。帯あり、シュリンクあり未再生シリアルナンバー用紙無しトレカ無し開封済みですが、シリアルナンバー用紙\u0026トレカを抜いただけですので、美品だと思います。開封後、CDをシュリンクありの状態に丁寧に戻しています。全て丁寧に取り扱っています。※BETTERの通常盤70枚セットも出品可能です。(BETTERや、ITZYのVoltage通常盤とのミックスのセットも対応可能です)※DoughnutとBETTERと、ITZYのVoltageは70枚以上も対応可能です。※DoughnutとBETTERは、オールトレカ1枚50円で同封可能です。※ITZYのVoltageは、各メンバートレカ1枚250円で同封可能です。※発送はダンボールにCDを直接入れて発送いたします。(プチプチ梱包無し)了承いただける方でお願いいたします。twiceナヨンジョンヨンモモジヒョミナダヒョンチェヨンツウィ102030perfectworldfanfareチェキポラロイドTWICE4TWICE3ポストカード
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