ニン未使用　テンドークラシックミニ　スーパーファミコン

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商品詳細
未使用品ですが、長期自宅保管品です。未使用品のため動作未確認。箱に一部傷あり。※状態は素人判断ですので、少しでも気になる方、不安がある方はご購入をお控えください。※付属品等に関しては写真にあるものが全てです。※仕事と育児により、すぐに返信できない場合があります。※喫煙者はいません。
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