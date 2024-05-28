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風爐師　一ノ瀬宗辰作　唐銅　鶴首花入　花瓶　共箱　Ｃ　5697
商品番号 K92948637278
商品名

風爐師　一ノ瀬宗辰作　唐銅　鶴首花入　花瓶　共箱　Ｃ　5697
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...宝瓶・花瓶主な素材...銅大きさ　高さ約23㎝　幅約8㎝口外径約2.5㎝画像5枚目のような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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