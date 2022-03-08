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ヨルシカ だから僕は音楽を辞めた 初回限定盤
商品番号 U83838331041
商品名

ヨルシカ だから僕は音楽を辞めた 初回限定盤
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨルシカ『だから僕は音楽をやめた』初回限定盤今作は、コンポーザーのn-bunaが描く物語をテーマにしたコンセプトアルバムとなっており、音楽を辞めることになった青年が”エルマ”へ向けて作った楽曲、全14曲を収録した内容となっております。初回生産限定盤には、青年がエルマへ向けて書き溜めた手紙や歌詞、訪れた街の写真などを納めた木箱を再現したボックスが付属しており、音楽を辞めるに至った青年の物語をリスナーが楽曲とともに体験できる仕様となっています。【収録曲】01.8/3102.藍二乗03.八月、某、月明かり04.詩書きとコーヒー05.7/1306.踊ろうぜ07.六月は雨上がりの街を書く08.五月は花緑青の窓辺から09.夜紛い10.5/611.パレード12.エルマ13.4/1014.だから僕は音楽を辞めた【初回生産限定盤】「エルマへ向けた手紙」再現BOX仕様・被せ蓋付き再現BOX・写真+手紙10片・手紙仕様歌詞カード手紙及び写真は、購入したときの順番に正しく並べ替えています。
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