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デカレンジャーロボ
商品番号 M75866214879
商品名

デカレンジャーロボ
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···スーパー戦隊デカレンジャーです。とその他…当方は主にリサイクル品を出品しております。詳しい詳細、専門知識は分かりかねる場合がございますのでご了承ください。アンティーク物により、部品がない物や完璧な状態でない物もあります。電池入れて確認しましたが、光や音なりませんでした。箱無しで送ります。あくまで中古品となりますので、神経質な方の入札はお控え下さい。ご理解のある方のみご検討ください。値段交渉可能です‼️#バンダイ#デカレンジャー#デカレンジャーロボ
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