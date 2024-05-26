角井 満夫 （かくい みつお） 画題：暁富士

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主題···風景・海景形式···額縁入り作家：角井満夫（かくいみつお）画題：暁富士大きさ（約）：Ｆ４号作品：32cm（横）×23cm（縦）額縁：48.2cm（横）×39.3cm（縦）作画技法：日本画作品状態：良好額縁状態：良好 作家証明：画面 サイン、落款あり 裏面 共シール（署名・落款）あり数年飾っておりましたが、比較的良い状態だと思います。画像を良くご覧になり十分にご検討ください。（参考）■作家画歴■角井満夫1941年宮崎県に生まれる1963年御茶の水美術学院に入学日本画専修科1982年第８回東京春季創画展春季展賞1983年第10回創画展創画会賞1986年文化庁海外派遣生としてメキシコ古代文化研修1991年第18回創画展創画会賞1999年第25回東京春季創画展春季展賞現在創画会准会員