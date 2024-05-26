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ミュウツーVSTAR SAR PSA10
商品番号 S40836021602
商品名

ミュウツーVSTAR SAR PSA10
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードコンビニ払いは3時間以内に振り込み出来る方値下げ不可ミュウツーVSTARSARPSA10ワンオーナーで自分が鑑定に出してますので本物になります。トラブル防止の為横線などの質問お答えしません。PSA10でも初期傷や白かけ、またPSAケースに出荷時の初期傷がある場合があります。キズ、白かけ等は写真で判断して購入お願いします購入された場合PSAケース、カードにキズや白かけあるから等の返品など受け付けません購入した場合上記の確認の上購入したと同意した事になります。前に違う商品が届いたと詐欺されそうになりトラブル防止の為、発送時に中身撮影しながら発送します。PSAホルダーにしっかり入ってます。PSAホルダーに初期傷などある場合があるので神経質な人は購入しないでください。よろしくお願いします。
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