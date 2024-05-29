新品未開封有り！！STRAY PIG VANGUARD CD3枚セット

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商品詳細
前身バンドROUAGEのメンバーが2001年のバンド解体と同時に残ったメンバーのKAZUSHIとRAYZIにより結成されたSTRAYPIGVANGUARDのフルアルバム「MIXTURE」「トラッシュNo.1」「プラネット」CD３枚セットになります。MIXTURE（帯付）CRCP-40043トラッシュNo.1TRCL-0005プラネット（新品未開封）HTTS-0003新品未開封もありますので、3枚トータルで見て状態を未使用に近いとしました。バラ売りは考えておりませんのでセットにてご購入頂ける方宜しくお願いいたします。ストレイピッグバンガードルアージュnoir円盤屋黒夢LaputaFANATICCRISISビジュアル系ヴィジュアル系V系90年代CD名古屋silverroseシルヴァーローズ
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http://narcologia.ru/goods/capitation742008.html
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