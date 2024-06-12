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- 再々値下げ‼️豪華本『宇宙戦艦ヤマト全記録集』初版本
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商品詳細
再値下げ11,000円→9,800円・豪華本『宇宙戦艦ヤマト全記録集』上中下全３冊セット・松本零士氏、藤川桂介氏の直筆サイン入り・豪華本／初版・詳細は画像もご参照ください・古い書籍につき経年劣化等ご承知の上、ご購入の検討をお願いします・画像３枚目５枚目のとおり、ハードカバーに一部破損等がありますが、本体は全く綺麗です・以上の事を考慮した金額設定にしていますので、ご理解をいただける方にご購入のご検討をお願いします・自分を含めて家族に喫煙者なし・ペット飼育歴なしです
http://narcologia.ru/goods/stair512400.html
http://narcologia.ru/goods/calling982950.html
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再々値下げ‼️豪華本『宇宙戦艦ヤマト全記録集』初版本
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