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商品詳細
「回転」デボラ・カー/パメラ・フランクリン/ジャック・クレイトン#デボラ・カー#パメラ・フランクリン#ジャック・クレイトン#CD・DVD◆こちらはレンタルアップ商品です。Y-011◆Blu-ray商品はタイトルに記載しておりますが、DVDかBlu-rayか分からない時はコメント下さいませ。◆ケースや発送に関してプロフに記載してますのでご確認下さいませ。◆動作確認は倍速にて行ってして、フリーズや映像の飛びがあるものは弾いておりますが、音割れは分かりにくく、極々稀にあるようなので、その際は返品対応致します。★人気作品、廃盤品多数出品しております。★同時購入は多少割引きますのでコメント下さいませ。↓から出品中の洋画商品を見る事が出来ます！#レッドキャベツ洋画洋画作品以外にも多数揃えてます！ご検討よろしくお願いします！
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