任天堂 ゲームウォッチ ドンキーコング レトロゲーム 電池付き

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商品詳細
任天堂ゲームウォッチのドンキーコング簡単な動作確認済み。確認の為に使用した電池はお付けします。自宅にあった、かなり古いモノです。ノークレームでお願いします。#nintendo#donkeykong#game\u0026watch#retrogame
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