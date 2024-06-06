素顔4 SixTONES チェンエラ 正規品

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担降りしたので出品します。SixTONES素顔4正規品です。数回再生後、暗所にて保管しておりました。素人保管ですので、神経質な方はご購入をお控えください。写真追加などのご希望があればコメントお願いします。即購入○