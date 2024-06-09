青銅製 鼎 商獣面紋 アンティーク

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商品詳細
いつもご覧にいただき誠にありがとうございます！青銅製鼎、商獣面紋工芸品を出品します。素人での写真撮影となりますのでライトとカメラより写真は多少色差があります。寸法:写真をご参照ください。重さ:約1.8kg鑑定依頼していない商品です。申し訳ございませんが、画像、サイズ等を確認いただき、ご自身判断で購入いただきますようお願いいたします。購入後のキャンセルはお断りします。
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