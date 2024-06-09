マランツMPM-2000U

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商品詳細
数年前、オンライン会議用で購入しましたが1.2回使用後は自宅保管、ほぼ未使用、傷無し、美品です。動作確認済み外箱、ハードケース、説明書全てあります。別品でマイクスタンドをお付けしています※写真8.9迅速発送、心がけております。
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