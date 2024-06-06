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new ニンテンドー 3DS 本体
商品番号 D58822535383
商品名

new ニンテンドー 3DS 本体
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

newニンテンドー3DS本体カラー:ブラック充電コード取扱説明書ARカードソフト4本(スーパーマリオブラザーズ2、マリオカート7、大乱闘スマッシュブラザーズ、スーパーマリオ3Dランド)値下げ不可本体は動作確認済み、初期化済みです。使用時間は、180時間程度でした。画面保護シートを2面どちらも購入後すぐに貼り、貼ったままの状態です。着せかえパネルは購入後すぐ替えていたので綺麗な状態です。使用後は保護ポーチに入れていたので傷も少ないかと思います。子供の使用は一度もありません。SDカードは付属しません。
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