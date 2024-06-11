【セット】TURICON 64 ＋ぬし釣り64＋糸井重里のバス釣りNO.1



N６４】糸井重里のバス釣りNo.１ 決定版！ : だんぼーるはうすinブログ



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釣りコンとソフト2本のセットとなります。商品はつぶれ防止でプチプチに包んで発送いたします。丁寧に梱包し、迅速に発送するよう努めます。傷や動作確認などに関しましては個人レベルで扱っていたものですので、見落とし等あるかもしれません。そのため、商品画像及び商品説明を十分に確認のうえ、ご了承ご納得のうえで、ご購入ください。少しでも疑問がある際は、ご購入をお控えください。商品の状態など気になる点がありましたら、ご購入前に必ずご質問ください。ご不明点ありましたらお気軽にご連絡下さい。よろしくお願いします。#レトロゲーム#任天堂#ニンテンドー#スーパーファミコン#ファミコン#Nintendo#ニンテンドー64ASCIITURICON64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体伝送方式:有線振動機能有外箱痛み擦れあり。取扱説明書、ハガキ付き。#アスキー#ASCII「糸井重里のバス釣りNO.1決定版!」定価:￥6800外箱痛み色褪せあり。取扱説明書、ハガキ付き。#ゲーム#テーブル#Nintendo64#Other「ぬし釣り64」定価:￥6800外箱痛み擦れあり。取扱説明書痛み、シワあり。#ゲーム#テーブル#Nintendo64#Other