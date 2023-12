【美品】THE BAWDIES 『THIS IS THE BEST』デラックス盤

THEBAWDIESの受注生産限定ベストアルバムです。商品説明______________________________________________■DELUXEEDITION【箔押し7inchボックス仕様】(2018年2月28日迄の受注限定生産盤)2CDBestAlbum+DVD「BESTHITTHEBAWDIES」+RareTracksCD+7inchRecordClock+7inchJacketSizeBookletNZS-750¥10,000(w/oTAX)______________________________________________2018年に発売されたTHEBAWDIESのベストアルバムデラックスエデションです。当時2月までの完全受注限定生産盤であるため、もう手に入らないものです。CDは1回パソコンに取り込んだだけです(※サブスク聞いていたので、もしかしたらそもそも取り込んでいないかもしれません)ので、かなり美品かと思います。7インチレコード型時計は未使用です。状態は良好かと思いますが、中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。よろしくお願いいたします。#THEBAWDIES#ボウディーズ



