【美品】THE BAWDIES 『THIS IS THE BEST』デラックス盤

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商品詳細
THEBAWDIESの受注生産限定ベストアルバムです。商品説明______________________________________________■DELUXEEDITION【箔押し7inchボックス仕様】（2018年2月28日迄の受注限定生産盤）2CDBestAlbum＋DVD「BESTHITTHEBAWDIES」＋RareTracksCD＋7inchRecordClock＋7inchJacketSizeBookletNZS-750￥10,000（w/oTAX）______________________________________________2018年に発売されたTHEBAWDIESのベストアルバムデラックスエデションです。当時2月までの完全受注限定生産盤であるため、もう手に入らないものです。CDは1回パソコンに取り込んだだけです(※サブスク聞いていたので、もしかしたらそもそも取り込んでいないかもしれません)ので、かなり美品かと思います。7インチレコード型時計は未使用です。状態は良好かと思いますが、中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。よろしくお願いいたします。#THEBAWDIES#ボウディーズ
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THE BAWDIES OFFICIAL WEB SITE / THE BAWDIES CLUB
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