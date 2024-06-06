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audio−technica AT-KV5B
商品番号 C68680257084
商品名

audio−technica AT-KV5B
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,944 円
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商品詳細

2021年12月14080円で購入したものです。1一回も使ったこと無いためまだ新品です。神経質の方ご遠慮ください。audio−technicaAT-KV5Bcolor:BLACKマイクロホン用途:音楽用マイクマイク・ステレオ対応:モノラルマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤードマイクマイク・方式:ダイナミック型マイク#オーディオテクニカ#audio−technica
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