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テヒョン YF
商品番号 V78438982161
商品名

テヒョン YF
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YoungForeverYFテヒョンのトレカです今は製造されていない為、入手困難です入手後すぐにスリーブ二重＋硬質ケースに入れ、ファイルにて保管していました。海外製品のため、神経質な方はご遠慮ください。※購入前にプロフィールお読みください※BTS防弾少年団バンタンLYSARMYK-POPJINジンRMラップモンスターナムジュンSUGAシュガユンギJ-HOPEホソクホビJIMINジミンVテヒョンテテJUNGKOOKグクジョングク
http://narcologia.ru/goods/Lincoln178002.html
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