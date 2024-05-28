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商品詳細
ゲームボーイアドバンスのミルキーピンクです。数十年前に購入したものですが、ほぼ使用してないので傷や汚れはとても少ないです。画面の中央、奥の方にキラキラしたものが見えます。3枚目の写真でご確認ください。ゲーム中はそこまで気になりませんが、気になる方もいらっしゃると思うのでよくご検討ください！動作確認済みです。電池は付属しません。とても綺麗な商品なのでこのまましまいこんでいるのも勿体無いので、是非気になる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします！#任天堂#Nintendo#GAMEBOY#ゲームボーイ#ゲームボーイアドバンス#ミルキーピンク#ピンク#携帯ゲーム機
http://narcologia.ru/goods/enquire87689.html
http://narcologia.ru/goods/freshman852856.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce44855.html
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