メイトランド　四肢関節マニュピレーション

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商品詳細
メイトランドコンセプトを学ぶために購入しました。あまり使用せずに本棚に保管しておりました。紫外線等による黄ばみや色落ちは最小限だと思います。折り目なども確認した感じは見当たりませんでしたが、ページ数も多いため見落としもあるかもしれません。付属のDVDは未開封です。尚、あくまでも個人の管理のため美品をお求めの方はご遠慮下さい。購入後のクレームには対応致しかねますので宜しくお願いします。お値引きも可能です。
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