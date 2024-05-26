女神転生 外伝 ゲームボーイ セット

ゲームボーイソフト1.女神転生LASTBIBLE12.女神転生LASTBIBLE23.真・女神転生トレーディングカードカードサマナー4.真・女神転生デビルチルドレン赤の章5.真・女神転生デビルチルドレン白の章6.真・女神転生デビルチルドレン黒の章6本セットGBcolorSPにて起動テスト済みです。即購入大歓迎・バラ売り、値下げは不可です。新品電池へ交換済み、端子部は接点復活剤を塗布済み。ケース付き。アルコールウェットティッシュにて拭き取り済み。画像の接点復活剤は付属しません。神経質な方は購入をご遠慮下さい。気になる事は必ず購入前にコメントして下さい。出品中の他のゲームもご覧ください。→#ユーザー111ゲーム新しい順から#ゲームボーイ#GAMEBOY#アトラス#ATLUS#ラストバイブル#ユーザー111ゲーム#LASTBIBLE#Nintendo#任天堂#名作#女神転生#メガテン#外伝#GAMEBOYcolor#レトロゲーム#レトロ#RPG#ロールプレイング



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