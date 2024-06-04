Newニンテンドー2DS LL オレンジ　×ホワイト　本体　美品

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商品詳細
「Newニンテンドー2DSLLホワイト×オレンジ」任天堂#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo2DSLL#Nintendo_2DS#2DS#ホワイト #オレンジ#Newニンテンドー2DS_LL#美品本体、タッチペン、MicroSDカードのセットです。箱や説明書などはありません。画像が全てです。目立ったキズ、汚れもなく美品です。中古品ですので、軽微はキズや汚れはご了承ください。正常動作確認済み。中古品となります。中古品とご理解のうえ、ご購入お願い致します。値下げ、バラ売り不可
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