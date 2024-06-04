J-HOPE直筆サイン入り超 特大写真…ジェイホープ…BTS…

J-HOPE直筆サイン入り超大型フォト…新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致しますJ-HOPE韓国出身のダンサー、ラッパー、歌手。男性グループBTSのメンバー。本名はチョン・ホソク。愛称はほび・希望。BTSでの役割はリードラッパー、メインダンサー生年月日：1994年2月18日(年齢29歳)出生地：韓国Gwangju兄弟姉妹：チョン・ジウ身長：177cm本名：チョン・ホソク値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。