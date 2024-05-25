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PlayStation4　本体 背面ボタンアタッチメント付き
商品番号 F47242443608
商品名

PlayStation4　本体 背面ボタンアタッチメント付き
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4CUH-1100AA01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4PS5を購入した為、不要になったので販売しております。中古品であることをご理解ください。本体の起動、動作を確認/初期化完了品です。PS4本体（容量500GB）CUH-1100A付属品　純正コントローラー（レッド）…1個　電源ケーブル…1本　HDMIケーブル…1本　コントローラー充電USBケーブル…1本★DUALSHOCK4背面ボタンアタッチメント#ソニー#SONY
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