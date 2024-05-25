PlayStation4　本体 背面ボタンアタッチメント付き

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商品詳細
SONYPlayStation4CUH-1100AA01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4PS5を購入した為、不要になったので販売しております。中古品であることをご理解ください。本体の起動、動作を確認/初期化完了品です。PS4本体（容量500GB）CUH-1100A付属品 純正コントローラー（レッド）…1個 電源ケーブル…1本 HDMIケーブル…1本 コントローラー充電USBケーブル…1本★DUALSHOCK4背面ボタンアタッチメント#ソニー#SONY
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