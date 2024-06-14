渡瀬恒彦、十朱幸代主演映画／『震える舌』オリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤ

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JAPANESE GROOVE / 和モノ - HIP TANK RECORDS

史上\"最も恐い映画\"と呼ばれた怪作『震える舌』のサントラがリリース！。破傷風に侵された少女と両親の闘病の日々を描いた超・異色ヒューマンドラマ『震える舌』（１９８０年）が、ついに初商品化!\"難病と闘う少女と、それを見守る家族\"という平凡な物語が、『八つ墓村』（１９７７年）の野村芳太郎による大胆かつ独特な演出により、ヒューマンドラマの域を超越し和製エクソシストと化してしまった、邦画史上に残る怪作。奇病による痙攣で口から血を吐き絶叫する少女と、看病の疲れから徐々に精神を蝕まれていく両親など、正視に耐えないトラウマ映像の連続は公開当時から\"最も恐い映画\"として語り継がれ、現在に至るまでその地位を不動のものとしている。今回、封印されるが如くひっそりと倉庫に眠っていたマスターテープに新リマスタリングを施し、芥川也寸志によるプログレッシヴな劇中使用曲が完全復活。未使用テイクなど現存する楽曲をすべて収録した、サウンドトラック史上最恐の１枚。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１５年３月２５日発売。 ３．音楽：芥川也寸志、小熊達弥。 ４．保存状態は良好です。 ５．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。