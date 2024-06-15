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バラ売り対応致します。動作確認済みですが全ての動作を確認したわけではありません。またお手持ちの本体との相性もありますので動作の確実性を絶対的に保証するものではありません。古い物になりますので、ご理解頂ける方、ノークレイムで宜しくお願い致します。