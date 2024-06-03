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LE SSERAFIM ユンジン トレカ まとめ売り
商品番号 P50338472370
商品名

LE SSERAFIM ユンジン トレカ まとめ売り
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入○開封後すぐにスリーブに入れて保管しています。海外製品の為、スレやキズがある場合がございので神経質な方はご控え下さい。LESSERAFIMチェウォンサクラユンジンカズハウンチェ
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