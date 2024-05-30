人物で読む日本経済史 第12巻 男爵近藤廉平伝　ゆまに書房

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箱に目立たないシール跡が二か所あります。また、本に蔵印がある頁が写真の通り二つあります。大正15年に出版されたものを復刻したものです。定価24,200円（本体22,000円） ISBN978-4-89714-605-8近藤廉平（こんどうれんぺい、1848年12月20日（嘉永元年11月25日[1]）-1921年（大正10年）2月9日[1][2]）は、幕末から大正期の武士（徳島藩士）、実業家、政治家、華族。男爵、日清汽船社長[3]、日本郵船会社第3代社長、貴族院男爵議員。1862年に徳島藩中老である仁尾内膳の書生となる。同年、新居水竹の小心塾にて益田永武と共に学ぶ。その後、柴秋邨の思斉塾に転学。当時出会った阿部興人とは終生の親友となる。師であった水竹が庚午事変に関係して切腹を命じられた際は、徳島市の潮見寺に遺髪を葬った。慶應義塾、大学南校に学び、1872年）淡路出身の星合常恕に勧められ岩崎弥太郎が経営する三菱商会に入る。岩崎邸内の英語学校に寄宿して生徒一同を取り締まる任務を与えられ、また商人としての訓練を受ける。25歳で吉岡鉱山に赴任し、事務担当として不採算事業だった鉱山を優良事業に転換させた。1878年、弥太郎の従妹・豊川従子と結婚、東京の三菱汽船へ異動する。北海道の開発に伴い貨物船の荷為替業務を開始したことが、後の三菱銀行の起こりとなる。1882年、長崎の高島炭坑の改正係として再建にあたる。1883年、三菱汽船横浜支店支配人となり、海運実業家に転身する。国策会社であった共同運輸と激しい競争を繰り広げるが、1885年に両社が合併し、日本郵船が誕生。本社支配人や理事、副社長を歴任する。1895年、日本郵船会社社長就任。26年にわたり日本郵船社長を務め、花柳界では「社長」といえば近藤のことを指すほどだった[4]。日露戦争中は遠洋航路用の船舶を引き揚げ軍用に供した。終戦後は、麒麟麦酒会長、函館船渠相談役、日清汽船社長、横浜船渠相談役など、多数の役員を務める。1911年に男爵を叙爵した。1918年、日本の船主代表としてベルサイユ講和会議に出席。1918年、貴族院男爵議員に互選され[6]、公正会に属し死去するまで在任。1920年、従三位勲一等。1921年、スペインかぜにかかり死去。