たまごっち　みーつ　マジカル　ホワイト

たまごっちみーつのマジカル ホワイトです動作確認済み小傷や電池蓋を開ける際にボールペンで押したら跡があります電池は抜いて発送します子どもが遊んでいたものですのでご理解いただける方のみご購入お願い致します値下げ不可値下げ交渉は削除させて頂きます#バンダイ#バンダイTamagotchim_xサンリオキャラクターズm_xver_たまごっちたまごっちミックス mixみーつ 4プラス + 4uおーかん かえってきた ケータイ てんし 優しい やさしい ぴんく キティ マイメロ キキララゲームおもちゃジャンル···ままごと・ごっこ遊びトイ性別···男女兼用おもちゃジャンル···ファミリートイ・ゲーム



たまごっちみーつ 限定ホワイト(マジカルみーつVer.)



たまごっちみーつホワイト



