ZEROBASEONE YOUTH IN THE SHADE ゴヌク パンダ

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ご閲覧いただき誠にありがとうございます。「ZEROBASEONEThe1stMiniAlbum『YOUTHINTHESHADE』」YOUTHVer./DigipackVer.(メンバー:ゴヌク)のアルバム1点ずつと、ゴヌクのトレカ,ラキドロ,コースター,フォトフレームセットです。アルバム2冊は中身の確認の為何度か開封致しました。どちらもランダム物は全て抜いており、それ以外は付属しております。目立った傷や汚れ等は見受けられませんが、海外製品の為神経質な方はご購入をお控えください。特にwithmuuのラキドロはプラスチック製品の為、トレカ表面に細かな擦れなどがある可能性もございます。発送の際、トレカ等は全てフォトブックに付属のジップロックに入れアルバムの中に挟み、デジパックとまとめて防水対策のみを行う予定です。緩衝材をご希望の方は追加料金にて承りますので、必ずご購入前にお声掛けください。他にご質問等ありましたらお気軽にコメントください*○即購入×バラ売り、お値下げ、お取り置きZEROBASEONEzerobaseoneZB1ゼベワンゴヌクThe1stMiniAlbumYOUTHINTHESHADEミニアルバムフォトブックyouthデジパックMAKESTARmakestar1.0makestar2.0メイクスターメクスパンダトレカヨントンwithmuuウィズミューウィズミュドアップトレカフォトカードポカラッキードローラキドロコースターフォトフレームセットポストカードポスカ店舗特典