65冊 MUDER CASE BOOK 創刊号・シリーズガイド含む

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発行・出版・書籍 荒蝦夷【あらえみし】araemishi



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週刊マーダー・ケースブックMURDERCASEBOOK65冊経年劣化による傷や汚れはありますが状態は良い方だと思います。創刊号、シリーズガイドも付属してます。欠品有ります、バインダー無しです。下記を見て頂いたあと気になる事があればご相談ください。27.28.29.30.33.35.39.40.41.42.45.46.47.48.49.50.51.54.56.65.68.69.70.74.75.77.78.80.81.84.86.91が欠品その他表記の無いものは95まで創刊号・シリーズガイド含む65冊あります。バラ売りはしていません。