ポケットモンスター ハートゴールド

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商品詳細
商品の状態は写真からご確認ください☆付属品全て揃っております＊ポケウォーカーとソフトのバラ売り希望はご遠慮ください☆ソフトデータ、ポケウォーカー共に初期化済み\u0026動作確認済みポケウォーカーは起動確認のために電池を入れましたが商品には付属しません。ご了承ください。沖縄県からの発送になります。「ポケットモンスターハートゴールド」ポケモン定価:￥4571#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
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