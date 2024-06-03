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まとめ割お得【美品】百体怪獣ペリュドラ　バンダイ　ソフビ 円谷プロ
商品番号 K52872831993
商品名

まとめ割お得【美品】百体怪獣ペリュドラ　バンダイ　ソフビ 円谷プロ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラ怪獣ペリュドラのソフビです。ウルトラマンベリアルが無数の怪獣と合体する事で誕生した怪獣です。全高19cm両翼20cm黒のボディの質感、ダイナミックな翼など、迫力のあるソフビです。飾っていましたが、ほとんど触っていないのでとてもきれいです。コレクションのお仲間にぜひどうぞ。
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