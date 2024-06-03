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- まとめ割お得【美品】百体怪獣ペリュドラ バンダイ ソフビ 円谷プロ
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商品詳細
ウルトラ怪獣ペリュドラのソフビです。ウルトラマンベリアルが無数の怪獣と合体する事で誕生した怪獣です。全高19cm両翼20cm黒のボディの質感、ダイナミックな翼など、迫力のあるソフビです。飾っていましたが、ほとんど触っていないのでとてもきれいです。コレクションのお仲間にぜひどうぞ。
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