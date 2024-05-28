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時代品　伊万里焼大皿　在銘孝峰　直径31.5㎝　A
商品番号 I83390791177
商品名

時代品　伊万里焼大皿　在銘孝峰　直径31.5㎝　A
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、有難うございます。伊万里焼大皿です。高台に薄汚れありますが綺麗な状態です。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・直径：31.5㎝・高さ：3.5㎝◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。
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